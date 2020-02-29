В Гонконге подозревают коронавирус у домашней собаки

29.02.2020, 14:00, Новости дня

В Гонконге заявили о первом случае инфицирования коронавирусом домашнего животного. В частности, слабый положительный результат на вирус выявили у собаки, сообщила 28 февраля пресс-служба министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга.

Собака принадлежала пациенту, инфицированному коронавирусом. Сотрудники министерства забрали животное из жилой квартиры в Тай Хане вечером 26 февраля и отправили его в помещение для содержания животных в порту Гонконга. По результатам анализов у собаки выявили слабый положительный результат на вирус COVID-19, но соответствующих симптомов у нее не обнаружено.
 
В министерстве отметили, что у них нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены вирусом COVID-19 или могут заразить инфекцией людей. В дальнейшем будет проводиться наблюдение за собакой, чтобы выяснить, действительно ли она заражена.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию. 

По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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