Эрдоган подтвердил, что Турция открыла границы в Европу для сирийских беженцев

29.02.2020, 14:10, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня во время выступления в Стамбуле подтвердил, что Турция открыла границы в Европу для беженцев из Сирии. Фрагменты его выступления обнародовало агентство «Анадолу».

«Турция открыла границы, и только по состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тыс. беженцев. Вероятнее всего, сегодня этот показатель достигнет 25–30 тыс. Турция и далее будет пропускать беженцев через границу», – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Европа не выполнила своих обязательств перед Турцией в вопросе финансирования приема сирийских беженцев.

«Мы не в состоянии поддержать новую волну иммиграции. Также мы не собираемся оставлять миллионы людей во власти режима [президента Сирии Башара Асада]. Мы пришли [в Сирию] не как гости Асада, а как гости сирийского народа. Мы не намерены бросать сирийский народ», – цитирует Эрдогана издание Haberturk.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Согласно подписанному 18 марта 2016 года соглашению, все нелегально прибывшие морским путем к берегам Греции беженцы должны быть отправлены обратно в Турцию. При этом за каждого мигранта, вернувшегося из Греции в Турцию, страны ЕС примут по одному сирийскому беженцу с турецкой территории.

Также Брюссель согласился предоставить Анкаре €6 млрд. Эта сумма должна была пойти на нужды беженцев.

В декабре 2019 года агентство Anadolu написало, что с 2011 года Турция приняла 3,6 млн мигрантов из Сирии и потратила на нужды беженцев $40 млрд.

Из-за наступления сирийской правительственной армии на провинцию Идлиб около миллиона мирных жителей с декабря 2019 года бежали на границу с Турцией. Власти сказали, что больше не будут мешать беженцам перемещаться в Европу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Экономика: Украина и Белоруссия останутся без дешевого бензина

20.01 / По требованию Нафтогаза с активов Газпрома в Европе сняли аресты

26.02 / США передали Украине палаточный городок стоимостью в $1,5 млн

03.01 / Греция, Кипр и Израиль договорились о строительстве газопровода в Евросоюз

27.01 / Глава ВОЗ сообщил, что из-за нового коронавируса отправляется в Китай

15.02 / Макрон предупредил о готовности России дестабилизировать демократии в Европе

14.02 / Не больница, а проходной двор: россияне массово сбегают из коронавирусного карантина

16.01 / Один из создателей Конституции оценил предложенные Путиным изменения

17.02 / Трамп призвал РФ прекратить поддержку сирийского режима

08.01 / Появилось видео крушения украинского авиалайнера в аэропорту Тегерана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика