Поклонская порассуждала о должности «запикивателя Шнура»

29.02.2020, 14:07, Новости дня

В российскую Госдуму могут входить представители разных профессий, в том числе и артисты, но не такие, как Сергей Шнуров, считает депутат нижней палаты парламента Наталья Поклонская. По ее мнению, манера музыканта активно использовать нецензурную лексику на публике неприемлема.

"Артист артисту рознь", — написала Поклонская в соцсетях. Она представила, как Шнуров "в своем моднючем костюмчике" выходит к думской трибуне. "И… только успевай запикивать матюки!" — резюмировала парламентарий.

По мнению Поклонской, для этого придется вводить новую должность — "запикивателя Шнура".

В этой связи она напомнила о недавнем визите Шнурова, недавно вступившего в "Партию Роста", в Челябинск. Выступая уже в качестве политика, артист матерился со сцены и "читал матерные стишки журналистам".

Поклонская призналась, что ей нравятся некоторые песни Шнурова и что он "крут" как лидер группировки "Ленинград". "Но когда вы группировкой хотите взять парламент штурмом, мне, как прокурору, нужно реагировать", — приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее, комментируя желание знаменитостей прорваться в политику, Поклонская высказала мнение, что политику не следует превращать в шоу.