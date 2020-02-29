Жителям Приморья, собравшимся на празднование Масленицы, показали гей-порно

29.02.2020, 14:07, Новости дня

Необычный инцидент произошел в субботу, 29 февраля, во время празднования Масленицы в Михайловском районе Приморского края, где собравшимся показали видео порнографического содержания с участием мужчин.

Местные жители, ставшие очевидцами незаурядного кинопоказа, были несколько озадачены увиденным. Особое недоумение у зрителей вызвало то, что гей-порно демонстрировалось с экрана, установленного на здании районной администрации.

По данным РИА Новости, демонстрация ролика могла стать следствием незаконных действий неких злоумышленников, который получили несанкционированный доступ к экрану. В настоящее время в обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит отыскать шутников.

Представитель администрации уточнил, что работники, ответственные за трансляцию понесут наказание.



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