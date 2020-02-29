Названы победители XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона

29.02.2020, 14:00, Новости
Теги: ,

Стали известны имена первых финишеров ХIII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet.

Первым пересек финишную черту победитель 2017 года Рауль Шакирзянов. Среди женщин золотой дубль у Алены Перевозчиковой из Удмуртии.

победители XIII международного Ростех Деминского лыжного марафонаВ течение всей золотой гонки Деминского марафона лидерство удерживал чемпион России по лыжным гонкам, трехкратный чемпион Европы, биатлонист Алексей Слепов. Но деминская трасса всегда полна неожиданностей, и на последнем отрезке рывок вперед сделал Рауль Шакирзянов, победитель Деминского лыжного марафона в 2017 году. Он преодолел трассу за 2:01:28 секунд.

— У нас с Алексеем Слеповым была командная тактика. Алексей, конечно, больше ехал впереди. Возможно, из-за этого к финишу подустал, — поделился Рауль Шакирзянов.
Победа в Деминском марафоне – лучший подарок, который мог сделать себе Рауль Шакирзянов на день рождения. Свой личный праздник большой друг и постоянный участник деминского марафона отметит завтра, 1 марта.

Третьим финишером золотой гонки стал москвич Дмитрий Клюквин.

Среди женщин первой пришла к финишу Алена Перевозчикова, ее время 2:13:43. Второй год подряд она показывает лучший результат среди женщин в золотой деминской гонке.

победители XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона— Я довольна гонкой. Видела, что Марина (Черноусова) хорошо идет, догоняет. И последние 20 километров все из себя выжимала, — поделилась лидер женской гонки на финише.

Второй стала представительница Сахалинской области Марина Черноусова, ярославна Светлана Николаева вновь стала третьей, как и гонке 2019 года.

Любимец рыбинских болельщиков – Никита Крюков — пришел к финишу с 37 результатом в общем зачете. После падения и поломки палки 50 километров он преодолел за два часа и 14 минут и с юмором отнесся к ситуации.

— Я доволен, что в женском зачете оказался в тройке лидеров. Спасибо всем болельщикам, кто меня поддерживал, — пошутил спортсмен на финише.

Напомним, 29 февраля в Центре лыжного спорта «Демино» стартовала 50-километровая гонка XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS\Worldloppet-2020. На золотую марафонскую дистанцию устремились более двух тысяч участников из 18 стран мира и 60 регионов России.

Трасса Деминского лыжного марафона состоит из двух кругов по 25-километров. В условиях бесснежной зимы и устойчивых плюсовых температур её создание и сохранение потребовало от организаторов героических усилий. Для того чтобы марафон состоялся,самоотверженно трудились более двух сотен волонтеров. Они собирали снег со склонов, полей, со стадиона и укладывали на трассукак вручную с лопатами, так и с привлечением специализированной техники.Этот труд особо отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на церемонии открытия спортивного события.

победители XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона— В этом году зима преподнесла нам немало сюрпризов. Проблемы с проведением лыжных соревнований были не только у нас, но и в других, традиционно лыжных странах. И я благодарен всем организаторам, принимавшим участие в подготовке марафона, за отличную работу, потому что ярославскую зиму невозможно представить без лыжного спорта, — сказал глава региона.

— Погода в этом году испытывала нас на прочность. Снега не было, вместо него дожди и плюсовая температура. Но в итоге благодаря героической работе волонтеровмы все сделали. Технический делегат проинспектировал трассу, она в идеальном состоянии, — добавил директор СНП «Деминские марафоны» Александр Игнатьев.

Для гостей Демино работали 15 тематических площадок, организаторами которых выступили муниципальные образования региона: Рыбинск, Ярославль, Брейтово, Тутаев, Рыбинский район. Они презентовали интерактивные программы, посвященные Масленице. Неизменным элементом культурной программы Деминского марафона уже несколько лет остаётся фестиваль «Рыбинская ЗаварУха». В этом году в кулинарном конкурсе приняли участие 12 команд от 8 муниципальных образований Ярославской области. В рамках Деминского марафона состоялся региональных фестиваль «ЯрКрафт». Свои работы представили мастера прикладного искусства, каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах.

1 марта состоится день классических гонок XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS\Worldloppet. Состоится беби-марафон, гонки на 2, 5, 10 километров среди юниоров и серебряная 25-километровая гонка.

Деминский марафон является крупнейшим в России, третьим в мире по количеству финишеров среди марафонов свободным стилем и восьмым в общем мировом рейтинге. После выстрела стартового пистолета более двух тысяч марафонцев волнами по 300 человекс масс-старта устремились по трассе. В первой волне – победители и призеры Олимпийских игр, «Легенды марафона» — финишеры минимум 11 лыжных марафонских гонок, начиная с 2007 года, мастера Worldloppet.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Названы победители XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Ростех предоставит призовой фонд для победителей Деминского марафона

25.02 / Ростех Деминский лыжный марафон состоится в любую погоду

21.02 / В Рыбинске пройдут соревнования судомоделистов к 275-летию Ф.Ф. Ушакова

19.02 / В Дёмино состоится фестиваль снегоходного спорта

18.02 / «Ростех Деминский марафон» — состояние трассы, транспорт и программа

18.02 / Обзор БК

16.02 / Молодежь Ярославля встретится на зимнем Кубке по ярославской лапте

12.02 / По проекту «Решаем вместе» отремонтируют четыре спортивных объекта

29.01 / На Ростех Деминский марафон подали заявки спортсмены из 13 стран

29.01 / Победа в Лиге чемпионов на паркете соперника, была спрогнозирована

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика