Названы победители XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона

29.02.2020, 14:00, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

Стали известны имена первых финишеров ХIII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet.

Первым пересек финишную черту победитель 2017 года Рауль Шакирзянов. Среди женщин золотой дубль у Алены Перевозчиковой из Удмуртии.

В течение всей золотой гонки Деминского марафона лидерство удерживал чемпион России по лыжным гонкам, трехкратный чемпион Европы, биатлонист Алексей Слепов. Но деминская трасса всегда полна неожиданностей, и на последнем отрезке рывок вперед сделал Рауль Шакирзянов, победитель Деминского лыжного марафона в 2017 году. Он преодолел трассу за 2:01:28 секунд.

— У нас с Алексеем Слеповым была командная тактика. Алексей, конечно, больше ехал впереди. Возможно, из-за этого к финишу подустал, — поделился Рауль Шакирзянов.

Победа в Деминском марафоне – лучший подарок, который мог сделать себе Рауль Шакирзянов на день рождения. Свой личный праздник большой друг и постоянный участник деминского марафона отметит завтра, 1 марта.

Третьим финишером золотой гонки стал москвич Дмитрий Клюквин.

Среди женщин первой пришла к финишу Алена Перевозчикова, ее время 2:13:43. Второй год подряд она показывает лучший результат среди женщин в золотой деминской гонке.

— Я довольна гонкой. Видела, что Марина (Черноусова) хорошо идет, догоняет. И последние 20 километров все из себя выжимала, — поделилась лидер женской гонки на финише.

Второй стала представительница Сахалинской области Марина Черноусова, ярославна Светлана Николаева вновь стала третьей, как и гонке 2019 года.

Любимец рыбинских болельщиков – Никита Крюков — пришел к финишу с 37 результатом в общем зачете. После падения и поломки палки 50 километров он преодолел за два часа и 14 минут и с юмором отнесся к ситуации.

— Я доволен, что в женском зачете оказался в тройке лидеров. Спасибо всем болельщикам, кто меня поддерживал, — пошутил спортсмен на финише.

Напомним, 29 февраля в Центре лыжного спорта «Демино» стартовала 50-километровая гонка XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS\Worldloppet-2020. На золотую марафонскую дистанцию устремились более двух тысяч участников из 18 стран мира и 60 регионов России.

Трасса Деминского лыжного марафона состоит из двух кругов по 25-километров. В условиях бесснежной зимы и устойчивых плюсовых температур её создание и сохранение потребовало от организаторов героических усилий. Для того чтобы марафон состоялся,самоотверженно трудились более двух сотен волонтеров. Они собирали снег со склонов, полей, со стадиона и укладывали на трассукак вручную с лопатами, так и с привлечением специализированной техники.Этот труд особо отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на церемонии открытия спортивного события.

— В этом году зима преподнесла нам немало сюрпризов. Проблемы с проведением лыжных соревнований были не только у нас, но и в других, традиционно лыжных странах. И я благодарен всем организаторам, принимавшим участие в подготовке марафона, за отличную работу, потому что ярославскую зиму невозможно представить без лыжного спорта, — сказал глава региона.

— Погода в этом году испытывала нас на прочность. Снега не было, вместо него дожди и плюсовая температура. Но в итоге благодаря героической работе волонтеровмы все сделали. Технический делегат проинспектировал трассу, она в идеальном состоянии, — добавил директор СНП «Деминские марафоны» Александр Игнатьев.

Для гостей Демино работали 15 тематических площадок, организаторами которых выступили муниципальные образования региона: Рыбинск, Ярославль, Брейтово, Тутаев, Рыбинский район. Они презентовали интерактивные программы, посвященные Масленице. Неизменным элементом культурной программы Деминского марафона уже несколько лет остаётся фестиваль «Рыбинская ЗаварУха». В этом году в кулинарном конкурсе приняли участие 12 команд от 8 муниципальных образований Ярославской области. В рамках Деминского марафона состоялся региональных фестиваль «ЯрКрафт». Свои работы представили мастера прикладного искусства, каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах.

1 марта состоится день классических гонок XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS\Worldloppet. Состоится беби-марафон, гонки на 2, 5, 10 километров среди юниоров и серебряная 25-километровая гонка.

Деминский марафон является крупнейшим в России, третьим в мире по количеству финишеров среди марафонов свободным стилем и восьмым в общем мировом рейтинге. После выстрела стартового пистолета более двух тысяч марафонцев волнами по 300 человекс масс-старта устремились по трассе. В первой волне – победители и призеры Олимпийских игр, «Легенды марафона» — финишеры минимум 11 лыжных марафонских гонок, начиная с 2007 года, мастера Worldloppet.