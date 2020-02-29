Троих членов запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» обвинили в подготовке к насильственному захвату власти

29.02.2020, 13:46, Новости дня

Троим членам организации «Хизб ут‑Тахрир» предъявили обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

Речь идет об Энвере и Ризе Омеровых и Айдере Джаппарове, которые были арестованы после июньских обысков в домах крымских татар. По версии следствия, они принимали участие в террористическом сообществе либо его организации.

По словам адвоката, новое обвинение им предъявили ради ужесточения наказания.

​Правозащитный центр «Мемориал» признает Омеровых, Джаппарова и других крымских татар, обвиняемых по делу о причастности к «Хизб ут-Тахрир», политическими заключенными.

Верховный суд России запретил партию в 2003 году, признав ее террористической организацией.

По постановлению Верховного суда, эта организация «имеет целью устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания „Всемирного исламского Халифата“, изначально в регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Генсек ООН пообщался с постпредом США в связи с убийством Сулеймани

26.02 / Путин поддержал идею прописать в Конституции защиту правды о ВОВ

09.02 / В Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии VR

18.02 / Гаджеты: Почта России начнёт доставлять посылки дронами (2 фото)

16.01 / Германия сообщила о согласии Хафтара на перемирие в Ливии

01.02 / Украина готова к открытию пункта пропуска «Золотое» – Олифер

13.01 / «Производителю нужно бороться не только с реальными проблемами SSJ-100, но и с негативным имиджем лайнера». Авиаэксперт о претензиях «ИрАэро» к «Сухому»

17.02 / «Ювентус» подарил именную футболку болельщику, который отпраздновал 100-летний юбилей на матче команды

29.01 / ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку за пределами Китая

01.02 / Кулеба прогнозирует, что миссия по оценке законодательства для «промышленного безвиза» может начать работу в I квартале 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика