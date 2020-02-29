Троих членов запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» обвинили в подготовке к насильственному захвату власти

29.02.2020, 13:46, Новости дня

Троим членам организации «Хизб ут‑Тахрир» предъявили обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

Речь идет об Энвере и Ризе Омеровых и Айдере Джаппарове, которые были арестованы после июньских обысков в домах крымских татар. По версии следствия, они принимали участие в террористическом сообществе либо его организации.

По словам адвоката, новое обвинение им предъявили ради ужесточения наказания.

​Правозащитный центр «Мемориал» признает Омеровых, Джаппарова и других крымских татар, обвиняемых по делу о причастности к «Хизб ут-Тахрир», политическими заключенными.

Верховный суд России запретил партию в 2003 году, признав ее террористической организацией.

По постановлению Верховного суда, эта организация «имеет целью устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания „Всемирного исламского Халифата“, изначально в регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ».