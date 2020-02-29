«Белый счетчик»: На марш памяти Немцова пришло более 8 тысяч человек

29.02.2020, 13:46, Новости дня

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова. По данным «Белого счетчика», через рамки прошли прошли 8,2 тысячи участников.

Как сообщает корреспондент The Insider, помимо требований найти заказчиков убийства Немцова, люди кричат «Перемен!», «Путин вор», «Мы здесь власть».

Маршрут шествия проходит по Бульварному кольцу и по Проспекту Сахарова. Многие участники планируют после марша пойти на Большой Москворецкий мост, где Немцова убили.

Также акции проходят в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Вологде и других городах.

В Петербурге на акцию, по оценке корреспондента Deutsche Welle, собрались около двух тысяч человек.

Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых выходцев из Чечни к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Марши памяти Немцова проходят в городах России ежегодно. Первый прошел в 2015 году, на следующий день после убийства политика. В нем приняли участие более 50 тысяч человек.