Фотографии Google Pixel 5 XL появились на просторах интернета на 8 месяцев раньше релиза

29.02.2020, 13:46, Разное

На просторах всемирной паутины стали появляться первые фото Google Pixel 5 и Google Pixel XL – представителей новой линейки от Google. Но дело в том, что релиз новой модели должен состояться только в октябре этого года.

Смартфоны Google Pixel 5 и Google Pixel XL будут отличаться от предыдущих моделей улучшенной основной камерой. Самое наибольшее разрешение, по данным инсайдеров, будет равняться 102-ум мегапикселям. Также станет больше и диагональ экрана, она будет доходить до 6,7 дюйма.

Многие пользователи в комментариях к выложенным фотографиям новинок удивлялись, что производитель решил оставить самую широкую рамку по периметру экрана, в то время как большинство компании стараются ее убрать.

Немного раньше была опубликована информация о предполагаемых названиях новой линейки флагманских смартфонов от Google. Зарегистрировала компания всего три названия, под которыми будут продаваться новинки: Sunfish – самая недорогая модель Google Pixel 4a, выход которой ожидается уже этой весной, Redfin – Google Pixel 5 и Bramble – Google Pixel XL.

О том, как изменился функционал смартфонов от Google, потенциальные пользователи узнают только после официальной презентации, которая состоится уже этой осенью. Но специалисты утверждают, что оснащение Google Pixel 5 и Google Pixel XL точно не будет хуже, чем в предыдущих моделях.