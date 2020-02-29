Xiaomi Mi Note 10 Pro признан лучшим камерофоном

29.02.2020, 13:45, Разное

Эксперты признали девайс Xiaomi Mi Note 10 Pro лучшим камерофоном, вышедшим в прошлом году. Напомним, что сейчас устройство доступно на российском рынке по цене в 36 000 рублей.

Продажи флагманского гаджета стартовали в конце 2019 года. Модель стала популярной из-за очень качественной камеры с разрешением в 108 Мп. В состав модуля входят 5 объективов, отвечающие за отдельные цветовые спектры. Особые функции, встроенные в операционную систему, позволяют совместить полученные фотографии, выдавая пользователю одно изображение повышенного качестве. Что касается других технических характеристик, то Xiaomi Mi Note 10 Pro оснащен 6,4-дюймовым экраном с разрешением 2340х1080 точек.

Аппаратной основой смартфона является процессор Qualcomm Snapdragon 730G, также доступно 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5 200 мАч. После нескольких тестирований эксперты ресурса DxOMark признали флагман лучшим камерофоном с оценкой в 130 из 135 баллов. Качество фотографий, сделанных смартфоном сопоставимы с изображениями зеркальных фотоаппаратов среднего класса. Девайс уступает лишь Huawei Mate 30 Pro – лучшему камерофону последних лет.