Блогер сравнил быстродействие iPhone 6s и iPhone 11 Pro Max

29.02.2020, 13:45, Разное

Блогер YouTube-канала PhoneBuff заинтересовался вопросом о том, насколько iPhone 11 Pro Max лучше iPhone 6s. Для он провел ряд тестов, который показал реальную ситуацию с гаджетами Apple.
Для обычного покупателя параметр быстродействия важен, но небольшие разницы между гаджетами в использовании не заметны. Но смартфоны разных генераций должны заметно отличаться в работе. Для теста был приобретен новый iPhone 6s, чтоб исключить проблемы, связанные с износом аккумулятора и других частей смартфона.

В начале блогер открывал и закрывал приложения при помощи роботизированного пальца. iPhone 11 Pro Max в результате смог открыть все предустановленные на гаджете программы за 1 минуту 45 секунд, iPhone 6s — за 2 минуты 46 секунд.

На втором этапе проверялась эффективность загрузки из оперативной памяти. Новинка Apple загрузила за 56 секунд, а iPhone 6s — за 1 минуту 56 секунд. Результат оказался ожидаемый из-за разницы в ОЗУ — 4 Гб против 2 Гб.



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