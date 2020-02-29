Мнение: Дронопад в Триполи

29.02.2020, 13:40, Разное

Войска Хафтара за 28 февраля сбили 6 турецких разведывательных и ударных БПЛА в районе Триполи.

В числе уничтоженных по заявлениям командования ЛНА, 4 ударных "Байрактара", как минимум один из которых уничтожен "Панцирем" и 2 легких разведывательных беспилотника. При таком раскладе — за неделю Турция потеряла под Триполи уже 5 "Байрактаров".

В ответ на потери, оставшиеся турецкие дроны нанесли удары по позициям ЛНА на окраинах Триполи.