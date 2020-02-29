Турция задействовала беспилотники у Серакиба

29.02.2020, 13:37, Новости дня

Вооруженные силы Турции и протурецкие силы задействовали беспилотные летательные аппараты для атак позиции сирийских правительственных сил и ее союзников у города Серакиб в провинции Идлиб.

«ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по району Манбиджа на северо-востоке Алеппо; заявили о гибели еще одного из своих военных в Идлибе; задействуют беспилотники для атак на позиции САА и ее союзников у города Серакиб», – говорится в обзоре ФАН о ситуации в арабской республике к полудню субботы. Издание ссылается на собственные источники в Сирии.

Сообщается также, что сирийские правительственные силы оказались под ударом турецких ВС к юго-западу от Алеппо и подверглись атаке неизвестных в городе Даръа.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл содержание телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган утверждает, что призывал президента РФ оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

На этой неделе сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. В пятницу Россия выразила соболезнования Турции в связи с гибелью военнослужащих и призвала Анкару соблюдать договоренности по Сирии.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, насколько сильна турецкая армия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Бывшего главу Интерпола в Китае приговорили к 13,5 года тюрьмы

04.02 / Российскую систему диагностики коронавируса решили использовать в Ухане

09.02 / Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

14.01 / Снявшим клип на песню Тимати казанцам выписали 14 штрафов

16.02 / Число заболевших на карантинном лайнере в Японии достигло 355 человек

21.02 / Ковальчук может задержаться в «Монреале». Ему предлагают пять млн долларов

31.01 / Угрожавшая взорвать самолет женщина задержана в Домодедово

25.02 / УЕФА назначил бригаду арбитров на матч «Бенфика» – «Шахтер» в Лиге Европы

24.01 / Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала

19.02 / «Правильный путь». Волкер поддержал идею о совместном патрулировании на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика