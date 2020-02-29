Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на рейсе Москва – Пекин

29.02.2020, 13:37, Новости дня

Пассажир с подозрением на коронавирус был выявлен в субботу на рейсе «Аэрофлота» SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту россиян симптомов на данный момент не обнаружено, говорится в заявлении посольства РФ в Китае.

В сообщении на сайте посольства указывается, что утром 29 февраля «в международном аэропорте «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19».

Пассажиров и экипаж самолета доставили «в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики».

«Ни у одного из следовавших на борту граждан РФ (20 пассажиров и 15 членов экипажа) симптомов COVID-2019 на данный момент не обнаружено», – подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что дипмиссия «в контакте с компетентными органами Китая отслеживает развитие ситуации, поддерживает связь с российскими гражданами, их местоположение известно».

Ранее у летевшего из Ирана в Шанхай с пересадкой в Москве пассажира был диагностирован коронавирус.

Напомним, Роспотребнадзор призвал россиян максимально сократить поездки за рубеж.



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