Журналиста Пивоварова не пустили на Украину

29.02.2020, 13:37, Новости дня

Главный редактор российского телеканала RTVI Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на территорию Украины.

«Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили», – сообщил он в Facebook.

Пивоваров рассказал, что сперва он прошел «вежливое собеседование», а затем полтора часа ожидал «на скамеечке». Затем, по его словам, ему вручили постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания в стране.

Такая формулировка, отметил главред RTVI, обычно применяется, если у человека нет денег или обратного билета. «Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху», – рассказал журналист.

Пивоваров выразил сожаление в связи с этой ситуацией, отметил, что «любит Украину и переживает за нее».

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в марте 2019 года на год продлил временное прекращение ретрансляции русскоязычного телеканала RTVI в кабельных сетях страны.

Напомним, на саммите в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский приглашал российских журналистов лично посетить Донбасс, однако уже в ближайшие дни в страну не пустили целый ряд представителей СМИ из России. Кремль призывал Киев изменить политику в отношении российских средств массовой информации.



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