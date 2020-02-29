В Магнитогорске на уроке умер девятилетний школьник
29.02.2020, 13:37, Новости дня
В Магнитогорске во время урока в местной школе скончался девятилетний мальчик, информирует региональное следственное управление СК.
«В дневное время в одной из школ города Магнитогорска в ходе урока скончался 9-летний школьник. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следователи предварительно установили, что ребенок страдал хроническим заболеванием.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, проводится экспертиза для установления причин смерти. После проверки будет принято процессуальное решение.
В пятницу в Зеленограде в местной школе скончалась ученица.
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