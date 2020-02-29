Глубинное государство: без газа, но с храмом

29.02.2020, 13:28, Разное

Репортаж из поселка Поназырево, где отбывают срок два фигуранта «московского дела».

Сразу двух фигурантов «московского дела» — Данила Беглеца (потянул за руку полицейского, 318-я статья УК, приговор 2 года) и Владислава Синицу (написал твит, который сочли разжиганием ненависти к сотрудникам полиции, 282-я статья УК, приговор 5 лет) — отправили отбывать наказание в исправительную колонию №2 в поселке Поназырево Костромской области. Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар съездил в Поназырево посмотреть, как живут в костромской глуши. «Московским делом» никто в поселке, куда до сих пор не провели газ, не интересуется, жителей становится все меньше, производство почти загнулось, а единственный, кто пытается противостоять оттоку населения и равнодушию, — священник Евгений Кретов. Он не унывает: построил в поселке и в колонии по храму и активно занимается реабилитацией заключенных.

Исправительная колония в Поназырево. Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Отец Евгений Кретов сам предложил меня встретить на вокзале, чтобы по дороге «размять тему», поэтому пока мы едем в Поназырево из ближайшего к нему города Шарья, я спрашиваю его о двух политзеках, отбывающих срок в местной колонии.

— А, Данил? — сразу откликается священник.

— Да, и Синица еще.

— Синицу не видел, а Данил ко мне в храм приходит. Жена его обращалась ко мне с просьбой передать лекарства. Чем мог — постарался помочь. У Данила какого-то отчаяния, уныния, будто жизнь закончилась, нет. Каждый человек приспосабливается к любым условиям и старается остаться человеком. Как при кипячении: кто-то становится как яйцо крепким, кто-то мягким как морковь, а зерна кофе меняют среду, — говорит отец Евгений, высокий, полный жизни мужчина, и заливается смехом.

Он вообще очень часто и громко смеется, а от дальнейших расспросов про Беглеца уходит: «Специально лезть в душу у нас не принято, если человеку нужно, он сам расскажет».

Священник

Отец Евгений Кретов. Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Отец Евгений родился в Челябинской области, первое образование у него медицинское, в Поназырево служит с 2004 года. На вопрос, как ему в такой далекой провинции работается (до Костромы почти 400 километров) отвечает философски: «Смотря какие у кого цели, для кого-то тут хорошо, для кого-то плохо. Везде люди есть, везде бог есть, везде ты сможешь применить богом данные тебе силы и таланты».

У отца Евгения хватает и сил, и талантов — как минимум на то, чтобы «привлечь инвестиции» и построить в Поназырево два немаленьких храма. Когда он появился в поселке, здесь был только небольшой молельный дом — «отдали приходу старое разваленное здание лесхоза».

«Я сразу сказал, что надо храм строить, документы подготовил, но сам радовался, что есть молельный дом. Я думал его пока отремонтировать, отопление в нем сделать и потихонечку храм строить бревнышко по бревнышку. Но тут — бац! — дом сгорает! Это такой пинок был. Господь сказал: "Неее, не пойдет так, быстрее делай", — рассказывает отец Евгений и снова заливисто смеется. — Остался я в одном рваном подряснике, и раз все сгорело, то нужно было что-то делать, никуда не денешься».

Тогда отец Евгений отправился к своему духовнику, который сказал ему: «Узнают — помогут, не узнают — не помогут». Священник совету внял и принялся за дело, а помог ему, конечно, всевышний. «В Москве храм строить легко, если ты общительный, а в деревнях, где никого нет, все нищие, а из власть предержащих никто не заинтересован, самое сложное — собрать людей вокруг этого доброго дела, но бог меня свел под самым большим колоколом в Троице-Сергиевой лавре с артистом и режиссером Андреем Андреевым. Он тогда работал в мэрии у Лужкова заместителем по пиару», — рассказывает священник, пока мы едем через глухой лес — ни деревень, ни заправок, ни встречных машин.

Центральная площадь Поназырево. Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Когда мы заезжаем в поселок, отец Евгений рассказывает мимо чего мы проезжаем: «Это бывшая ремонтная мастерская, это бывший телеграф, это бывший дом быта, это бывший автовокзал…» Оставив все бывшее позади, мы подъезжаем к храму, стоящему рядом с центральной площадью поселка с непременным бюстом Ленина, который священник считает нужным оставить в назидание потомкам.

Отец Евгений сам подводит меня к нужной точке, откуда лучше всего сфотографировать церковь: «Так как фильмы про нас часто снимают, стал кое в чем уже разбираться». Храм, может, и не самый фотогеничный, но большой, основательный и просторный. Благодаря фильмам Андреева, идея отца Евгения «зашла в информационное поле, и люди стали подтягиваться и помогать». Фундамент заложили в 2007 году, а достроить храм в кризис помог костромской губернатор, который выделил 1000 кубов леса под вырубку.

Храм освятили в честь Ксении Петербургской. «Ксения была блаженная, взяла подвиг юродства, нищим и бедным помогала, сама жила в нищете, а здесь у нас зона, и нищих, и убогих хватает», — поясняет отец Евгений. Внутри здания есть столовая, помещение для воскресной школы и несколько комнат для ночлега (без лишних изысков). Здесь же собирают одежду («кому не нужно — приносят, кому нужно — забирают»), на стене висит грамота киевского фестиваля православного кино "Покров"».

— Это за фильм «Дети божьи» нам дали. Кстати, нам Порошенко в 2013 году приз вручал, а потом вскоре майдан начался, — говорит отец Евгений и смеется.

— И вы еще его на стенку вешаете? — спрашиваю я с иронией.

— А почему нет? Это ж не преступление. Конечно, висит… Если ты хромой или косой, то как это скрывать, жить с этим надо! — отвечает и снова смеется. Отсмеявшись, добавляет, что Андреев живет теперь в Италии, где снимает многосерийный фильм о присутствии РПЦ в Европе.

Завершает экскурсию отец Евгений неожиданной фразой: «Вот так глубинка и живет», снова начинает смеяться и уже сквозь хохот добавляет:

«Глубинные люди… глубинное государство!»

Храм Ксении Петербургской в Поназырево. Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Привлеченного отцом Евгением к Поназырево внимания хватило еще и на второй храм — его построили прямо в центре исправительной колонии. «Его назвали в честь Иоанна Кронштадтского, который прославился тем, что тоже много помогал нищим и только освободившимся. Он в Кронштадте дома трудолюбия создавал, то есть можно сказать реабилитационные центры», — объясняет священник.

— Не место красит человека, и все от людей зависит. Мне господь дал ума, чтобы найти взаимопонимание между руководством зоны, прихожанами и братией в зоне. Я их называю «профсоюз», — добавляет отец Евгений и снова долго смеется.

— Это братва что ли?

— Как бы да, — продолжает хохотать священник. — Поверки я называю «линейками». Линейка закончилась у вас, спрашиваю?

— Они-то сами смеются?

— Ну как? Говорят, что по-монастырски живут.

— Камеры вы кельями не называете? — спрашиваю я, позабыв, что колония — не тюрьма.

— Есть, конечно, и кельи — не прекращает грохотать священник, — но это для особых подвижников! Кто сильно движется. Кельи для тех, кто хочет уединиться, пройти тренировку терпением и смирением… разобраться в своей жизни, в своих помыслах!

Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Отец Евгений старается служить в храме на территории каждую неделю, «чтобы огонек, пусть неяркий, но горел». По его подсчетам, через храм в колонии за 14 лет его служения прошло около десятка тысяч человек.

— Когда я приходил, в колонии было 1250 человек, а сейчас около 350, — говорит он.

— Сколько из них ходит в храм?

— На службу обычную от 15 до 40 человек ходит, а на Пасху староста специально посчитал — было около 120 человек. На Рождество где-то также. Но когда 700 человек сидело, на Пасху было 350 человек.

Церковный хостел

«Церковный хостел» при храме Ксении Петербургской. Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Рядом с храмом отец Евгений построил еще и духовно-просветительский центр (сруб 8 на 9 метров) с книжной полкой, видео- и аудиотекой. Читают, по словам священника, мало, в основном слушают аудиокниги — Толстого, Лескова, Достоевского — пока занимают чем-то руки. «Там есть чайник, столы, ручки и тетрадки. Туда можно прийти как к себе домой, почитать, посмотреть кино, чай попить и пообщаться. Не в бараке же сидеть, где вонь от портянок сотни человек. Все приходят — и мусульмане, и протестанты», — рассказывает отец Евгений. После службы он и сам обычно заходит в центр пообщаться с заключенными.

— А что за кино показываете?

— Богодостойное, — отвечает священник и, конечно, смеется.

— Только религиозное?

— Нет, я в принципе считаю, что у того же Тарковского своеобразные религиозные фильмы.

Да во всех советских фильмах есть заряд, ядро религиозности. Там Русью пахнет.

Хотя идеология была атеистическая, но фундамент никуда не денешь, и он все равно пробивался в искусстве. Так что такие фильмы тоже есть.

— Но без Голливуда?

— Не-не, ни в коем случае. Чтобы Голливуд смотреть, нужно противоядие иметь, разбираться в подаче месседжей. В зоне я считаю, что [такое] лучше не надо. А чтобы человек совершенствовался, чтобы шел процесс восстановления, достаточно советского кино.

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