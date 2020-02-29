Роман Полански стал «Лучшим режиссером» на французском «Оскаре», и это вызвало бурю протестов

29.02.2020, 13:25, Разное

В столице Франции — Париже — прошла 45-я церемония вручения кинопремии «Сезар», одной из самых престижных наград за успехи в киноискусстве, которая считается французским аналогом «Оскара». Вручение почетных статуэток по традиции прошла в концертном зале «Плейель».

В этом году премия не обошлась без скандалов. Они следовали один за другим: премию критиковали за непрозрачность финансовых отчетов, гендерное неравенство, а также за 12 номинаций фильма Романа Полански «Офицер и шпион». Итогом этого стало неожиданное решение членов руководства премии — полным составом они в отставку за две недели до торжественного вечера.

В знак уважения к тем, кто создавал кино в 2019 году, для восстановления спокойствия, а также чтобы праздник кино остался праздником, исполнительный совет Ассоциации содействия развитию кино (Академии искусств и технологий кинематографа) единогласно решил уйти в отставку. Эта коллективная отставка позволит приступить к полному обновлению правления, —

говорилось в официальном заявлении.

Впрочем, это обстоятельство не помешало церемонии состояться, а Роману Полански стать ее триумфатором. Его фильм «Офицер и шпион» — картина о суде над французским офицером еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германии — получил награды за лучшую адаптацию и лучшие костюмы, а сам Полански был признан лучшим режиссером.

Однако чествование Полански вызвало протесты не только у феминисток, устроивших беспорядки у стен концертного зала, но и у коллег режиссера обминающегося в раде изнасилований. Когда со сцены было объявлено его имя, сразу несколько актрис демонстративно удалились из зала. Среди них — Адель Хеннель, ставшая жертвой сексуальных домогательств другого режиссера — Кристофа Роджу.

Роман Полански

Напомним, криминальная биография Романа Полански берет начало в 70-х. В 1977 году суд в Лос-Анджелесе признал Полански виновным в растлении 13-летней Саманты Геймер. Полански признал свою вину, заключил сделку со следствием и 42 дня находился в тюрьме, после чего был выпущен на свободу. Позже судья заявил о необходимости приговорить Полански к 50 годам тюрьмы, тогда Полански бежал во Францию. В 2009 году Полански был арестован в Цюрихе, где его спустя несколько месяцев отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов. В ноябре прошлого году криминальная история режиссера Романа Полански пополнилась еще одним эпизодом. Французская актриса Валентин Монье рассказала Le Parisien о сексуальном преступлении, которое было совершено над ней в 1975 году. Тогда ей только исполнилось 18 лет.

86-летний Роман Полански по сей день находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом.