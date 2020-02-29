В США заключили контракт на производство Javelin для Украины

29.02.2020, 13:19, Новости дня

Министерство обороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon – Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, среди которых и Украина. Информация об этом 28 февраля была опубликована на официальном сайте минобороны США.

Компания Raytheon – Lockheed Martin займется производством Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Сумма, выделенная на производство Javelin для Украины и других государств, составляет $18,4 млн.

Комплексы будут создавать в Тусоне (штат Аризона, США). Ожидается, что производство будет завершено 25 июня 2020 года.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. 1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине.

В апреле 2018 года Украина получила первую партию противоракетных комплексов, а 22 мая в Украине впервые их испытали.

5 августа 2019 года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов. 9 сентября Тейлор сообщил, что США готовы продать оружие, условия согласовывают на уровне правительств.

В Министерстве обороны Украины сообщали, что с 2019 года Киев будет напрямую закупать у Соединенных Штатов Javelin.

В декабре 2019 года Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые производят в США.