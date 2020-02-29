Журналиста РФ Пивоварова на пустили в Украину

29.02.2020, 13:19, Новости дня

Главного редактора русскоязычного телеканала RTVI и автора YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова не пустили в Украину. Об этом 29 февраля сам журналист написал в Facebook.

«Несколько лет не был в Украине, и видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили… В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета», – отметил он.

Пивоваров добавил, что и деньги, и обратный билет у него были. Он считает, что решение о его недопуске на территорию Украины было «принято наверху». 

Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не…

Posted by Alexey Pivovarov on Reede, 28. veebruar 2020

6 сентября 2018 года в Украине была ограничена ретрансляция канала RTVI из-за нарушений ч. 2 ст. 6, ст. 42 закона Украины «О телевидении и радиовещании», ч. 1 ст. 28 закона Украины «Об информации», ст. 15-1 закона Украины «О кинематографии».

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отмечал, что во время мониторинга была зафиксирована трансляция каналом фильмов с участием российских актеров, которые внесены Министерством культуры в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, а также передач, в которых «разжигается вражда», оправдывается военная агрессия против Украины и оккупация отдельных территорий Украинского государства.

6 марта 2019 года Нацсовет продлил запрет на ретрансляцию в Украине канала RTVI до 7 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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