Эрдоган – Путину: Уйдите с пути Турции

29.02.2020, 13:19, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня в ходе выступления перед законодателями в Стамбуле заявил, что обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии. Фрагменты выступления турецкого президента обнародовало агентство «Анадолу».

«Я открыто спросил у Путина: «Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции», – сказал Эрдоган, комментируя телефонный разговор с Путиным.

Он отметил, что турецкие войска вошли в Идлиб в ответ на призыв местного населения.

Эрдоган подчеркнул, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности, тем самым обеспечить безопасность своих границ.

«Истинной целью происходящего в Сирии, является не Идлиб, а Турция. Те, кто добьется желаемого в Сирии, повернет оружие против Турции», – добавил он.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима».

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили «серьезную озабоченность» эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили «неизбирательные удары сирийского режима и России». Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.