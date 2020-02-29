Посетителей парка «Остров мечты» просят приезжать на общественном транспорте

29.02.2020, 13:16, Новости дня

Московский Центр организации дорожного движения предупредил посетителей нового тематического парка "Остров мечты" о возможных пробках на дорогах. Центр развлечений открывается в субботу в Нагатинской пойме. Чтобы посетители без проблем могли добраться до парка, ЦОДД просит их воспользоваться метро, городской электричкой или автобусами.

Автобусы большой вместимости доставят гостей "Острова мечты" от станции метро "Кожуховская" за 18 минут, от станции МЦК "ЗИЛ" — за 15 минут. От станции метро "Технопарк" до входа в парк можно дойти пешком за шесть минут.

Центр организации дорожного движения предупреждает, что на дорогах рядом с парком возможны затруднения и в ближайшие два-три месяца, пишет ТАСС.



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