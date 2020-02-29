Эрдоган рассказал о просьбе к Путину и напомнил ЕС о данном слове

29.02.2020, 13:16, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу выступил в Стамбуле. Он подчеркнул, что турецкие войска находятся в Сирии по приглашению сирийского народа, а не президента Башара Асада, поэтому уйдут только тогда, когда "народ об этом попросит". Эрдоган заверил, что турецкая политика в Сирии — это не авантюра и не стремление расширить границы.

"Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", — подчеркнул турецкий лидер.

В своем выступлении Эрдоган сообщил, что при авиаударе в Идлибе погибли 36 турецких военнослужащих, пишет РИА Новости. В ответ турецкая армия уничтожила 2100 сирийских солдат, 300 единиц военного транспорта, семь химскладов. Эрдоган пообещал продолжить военные действия.

Далее турецкий президент напомнил Евросоюзу о его обещании оказать помощь в содержании сирийских беженцев. ЕС не сдержал слово, и поэтому Турция открыла свои границы в пятницу.

"Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем", — сказал Эрдоган.

В 2016 году главы стран-членов ЕС и турецкий президент согласовали финансовую помощь Турции в решении миграционного кризиса и политику в отношении легальных и нелегальных мигрантов из Сирии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Отец Урганта напомнил о призывах убить его сына

25.02 / Украинцы с карантинного лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

25.01 / Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

31.01 / 112 — бороться с наркотиками на Украине начнут по-американски

27.12 / Стало известно о тайной встрече главы офиса Зеленского с Коломойским

15.01 / Автоновости: В России стартовали продажи обновленной Lada 4×4: объявлены цены

10.02 / В Кремле оценили возможность санкций США против РФ за поддержку Мадуро

31.12 / Нарколог назвал правила употребления спиртного в Новый год

31.01 / В школе один подросток молотком выбил глаз другому

28.01 / Зеленский на 30 человек увеличил штат СНБО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика