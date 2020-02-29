Эрдоган рассказал о просьбе к Путину и напомнил ЕС о данном слове

29.02.2020, 13:16, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу выступил в Стамбуле. Он подчеркнул, что турецкие войска находятся в Сирии по приглашению сирийского народа, а не президента Башара Асада, поэтому уйдут только тогда, когда "народ об этом попросит". Эрдоган заверил, что турецкая политика в Сирии — это не авантюра и не стремление расширить границы.

"Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", — подчеркнул турецкий лидер.

В своем выступлении Эрдоган сообщил, что при авиаударе в Идлибе погибли 36 турецких военнослужащих, пишет РИА Новости. В ответ турецкая армия уничтожила 2100 сирийских солдат, 300 единиц военного транспорта, семь химскладов. Эрдоган пообещал продолжить военные действия.

Далее турецкий президент напомнил Евросоюзу о его обещании оказать помощь в содержании сирийских беженцев. ЕС не сдержал слово, и поэтому Турция открыла свои границы в пятницу.

"Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем", — сказал Эрдоган.

В 2016 году главы стран-членов ЕС и турецкий президент согласовали финансовую помощь Турции в решении миграционного кризиса и политику в отношении легальных и нелегальных мигрантов из Сирии.