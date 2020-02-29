Два боя и все: Монсон намекнул на завершение карьеры в России

29.02.2020, 13:16, Новости дня

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что близок к завершению своей спортивной карьеры. Он признался, что планирует провести еще два боя в ММА, а заключительный из них и вовсе может пройти в России.

"Я надеюсь, что у меня будет еще один или два боя в этом году, — сказал Монсон, которого цитирует РИА Новости. – Один из них во Франции, другой, возможно, в России. А потом уже и закончу".

Напомним, что с мая 2018 года Монсон является гражданином России, депутатом подмосковного Красногорска. 29 февраля он сдал ЕГЭ по истории, признавшись, что читает историю РФ каждый день.



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