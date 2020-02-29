Вода с лимоном оказалась не такой уж полезной

29.02.2020, 13:16, Новости дня

Целебные свойства воды с лимоном сильно преувеличены, считает испанский диетолог Айтор Санчес. Или вовсе ей не присущи.

Детоксикация организма происходит в процесс работы почек и печени, а не употребления каких-либо продуктов, хоть натощак, хоть на полный желудок. Простая вода с лимоном не может повысить иммунитет или уберечь от рака.

Диетолог согласен, что напиток может стать менее вредной заменой сладкой газировке, но от чрезмерного употребления предостерегает: вода с лимоном может разрушать зубную эмаль, передает La Vanguardia.



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