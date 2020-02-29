Россиянин Елисеев выиграл спринт чемпионата Европы по биатлону

29.02.2020, 13:15, Новости дня

Российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в белорусских Раубичах. Россиянин показал лучший результат в спринтерской гонке, преодолев 10 километров за 23 минуты 46,4 секунды.

На двух огневых рубежах Елисеев допустил один промах. Следом за ним на пьедестале расположился Андрей Расторгуев из Латвии, отставание которого составило 4,1 секунды, у него один промах. Замкнул тройку лучших норвежский биатлонист Александр Андерсен (+25,5 секунды, один промах).

В десятку лучших также вошел Карим Халили, финишировавший с восьмым результатом, а также Кирилл Стрельцов – он девятый. На 11 итоговой строчке завершил спринт Никита Поршнев.



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