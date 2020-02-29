Мнение: Письмо: «Прилетел матч»
29.02.2020, 13:03, Разное
Вот это письмо, на страх и риск, хочу предложить разобрать вам, без моих наводок.
Надеюсь, вы будете внимательны и меня не огорчите.
Вам нужно понять, насколько верно вел себя автор, что он сделал так или не так, проанализировать его результат, ответить на два его вопроса в конце письма, дать примерный прогноз тому, что он собирается делать.
Только, пожалуйста, не в одном комментарии сразу все. По частям. Иначе невозможно комментировать ваши ошибки. Лучше, когда комментарий посвящен разбору конкретного момента. А про другой момент — другой комментарий.
Попробуете?
trance_huyance
Здравствуйте, Эволюция.
Спасибо большое за разбор предыдущих писем.
https://evo-lutio.livejournal.com/928594.html — сделал, как вы советовали. Через неделю дала. И еще раз пару недель назад.
https://evo-lutio.livejournal.com/1053327.html — сделал, как вы советовали. Мы провели несколько хороших вечеров вместе. Она чудесная.
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В марте собираюсь на неделю в другую страну. Зашел в местный Тиндер. Прилетел матч, который даже для Украины — о-го-го. А там, кажется, каждая — красавица.
Я: Привет, Д.
Офигеть, какие у тебя губы.
Красивые.
Я [имя], живу в одной там деревне в 2к км от Киева. Скоро прилетаю к вам. Говорят, буду жить рядом с зоопарком. Любишь зоопарки?
О: Привет
Большое спасибо за комплимент)
Я очень люблю животных
Поэтому зоопарки нет)
Такой сладкий пёсик у тебя на фото есть 🥰
Я: Блин я не знаю никого, кто любит зоопарки
Непонятно, кто туда ходит вообще)
Это [имя песика], мы с ним бро)
А у тебя такая сладкая киса на фото
O: 😳😳😳
Кто?
Где?
Я: На фото
На всех
О: ))) даже не знаю воспринимать ли это как комплимент
Довольно пошло выглядит 😄
Я: У меня плохо с комплиментами классным девушкам
Я нервничаю
Ерунду говорю
О: ))) это так мило
🙃
Я: Можно написать тебе в Телегу или Инсту плз?
О: ) инсты у меня нет и никогда не будет
А в телегу можно
[Написал в Телеграмм]
Я: Привет, Д)
Как там погода у вас?
В деревне +20 второй день, весна наконец
Скоро можно будет купаться
О: Привет
Так что там за деревня у тебя?
Я как-то этот момент упустила из виду)
Ты не живёшь в Киеве и прилетишь сюда только на время?
Я:
[Название деревни]
Ага, [даты прилета]
О: )) ясно
Блин
В таком случае я вынуждана сказать
Что наше общение не сложится)
Я: Почему же?
О: Ну потому что я взрослая нормальная и адекватная барышня
Я ищу НОРМАЛЬНЫХ и здоровых отношений
Я: Я тоже
О: А для этого мне нужен человек, который живет здесь
Другие варианты я не рассматриваю)
Я: Ну тут лететь близко же
Я к тебе прилечу, ты ко мне
Вместе полетим куда-нибудь
Потом вместе где-нибудь останемся насовсем
Я много летаю
Люблю летать
О: )))) звучит здорово, но крайне нереалистично
Да и не подходит мне такой формат
Я за покой и стабильность
Собак куча
Дом
Все дела
Работа любимая
Киев любимый
Я: Печаль беда
Очень жаль(
О: Та не ))))
Найдёшь то, что ищешь обязательно
И быстро)
Я: Да ну ты видела, какая ты классная?
Как же не
О: Та куча классных есть
Особенно тех, которые с радостью полетают куда-нибудь
))))))))) а если бесплатно так вообще красота
Таких богинь хватает 🙂
Особенно здесь
Я: А Д одна
О: Не одна, конечно
Но с таких мышлением как у меня уже немного осталось
Я: В том и проблема
О: Но они тебе не очень подошли бы)
Исходя из написаного мной выше
Я: Я буду тебя вспоминать, Д
А ты меня будешь?
О: ))) конечно
[У нее единственная инфа о себе в Тиндере — имя в Фейсбуке. Зашел туда]
Я: О у нас общий друг в ФБ даже есть
Видишь как все складывалось
И все зря(
О: ) но не сложилось бы 🙂
Я: Ну если будешь вспоминать
То я спокоен
Хорошего дня тебе
Счастья здоровья хорошего настроения)
О: Взаимно 🙃
—
Я ей, конечно, напишу, когда буду в Киеве. Очень-очень попрошу увидеться и скажу, что не буду приставать. Может сработать?
Мб чуть подергать ее еще до вылета, это 10 дней почти? Спросить, как собак зовут, например?
Эволюция, спасибо вам за жизнь!
Источник: Эволюция
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