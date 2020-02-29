Мнение: Письмо: «Прилетел матч»

29.02.2020, 13:03, Разное

Вот это письмо, на страх и риск, хочу предложить разобрать вам, без моих наводок.

Надеюсь, вы будете внимательны и меня не огорчите.

Вам нужно понять, насколько верно вел себя автор, что он сделал так или не так, проанализировать его результат, ответить на два его вопроса в конце письма, дать примерный прогноз тому, что он собирается делать.

Только, пожалуйста, не в одном комментарии сразу все. По частям. Иначе невозможно комментировать ваши ошибки. Лучше, когда комментарий посвящен разбору конкретного момента. А про другой момент — другой комментарий.

Попробуете?

trance_huyance

Здравствуйте, Эволюция.

Спасибо большое за разбор предыдущих писем.

https://evo-lutio.livejournal.com/928594.html — сделал, как вы советовали. Через неделю дала. И еще раз пару недель назад.

https://evo-lutio.livejournal.com/1053327.html — сделал, как вы советовали. Мы провели несколько хороших вечеров вместе. Она чудесная.

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В марте собираюсь на неделю в другую страну. Зашел в местный Тиндер. Прилетел матч, который даже для Украины — о-го-го. А там, кажется, каждая — красавица.

Я: Привет, Д.

Офигеть, какие у тебя губы.

Красивые.

Я [имя], живу в одной там деревне в 2к км от Киева. Скоро прилетаю к вам. Говорят, буду жить рядом с зоопарком. Любишь зоопарки?

О: Привет

Большое спасибо за комплимент)

Я очень люблю животных

Поэтому зоопарки нет)

Такой сладкий пёсик у тебя на фото есть 🥰

Я: Блин я не знаю никого, кто любит зоопарки

Непонятно, кто туда ходит вообще)

Это [имя песика], мы с ним бро)

А у тебя такая сладкая киса на фото

O: 😳😳😳

Кто?

Где?

Я: На фото

На всех

О: ))) даже не знаю воспринимать ли это как комплимент

Довольно пошло выглядит 😄

Я: У меня плохо с комплиментами классным девушкам

Я нервничаю

Ерунду говорю

О: ))) это так мило

🙃

Я: Можно написать тебе в Телегу или Инсту плз?

О: ) инсты у меня нет и никогда не будет

А в телегу можно

[Написал в Телеграмм]

Я: Привет, Д)

Как там погода у вас?

В деревне +20 второй день, весна наконец

Скоро можно будет купаться

О: Привет

Так что там за деревня у тебя?

Я как-то этот момент упустила из виду)

Ты не живёшь в Киеве и прилетишь сюда только на время?

Я:

[Название деревни]

Ага, [даты прилета]

О: )) ясно

Блин

В таком случае я вынуждана сказать

Что наше общение не сложится)

Я: Почему же?

О: Ну потому что я взрослая нормальная и адекватная барышня

Я ищу НОРМАЛЬНЫХ и здоровых отношений

Я: Я тоже

О: А для этого мне нужен человек, который живет здесь

Другие варианты я не рассматриваю)

Я: Ну тут лететь близко же

Я к тебе прилечу, ты ко мне

Вместе полетим куда-нибудь

Потом вместе где-нибудь останемся насовсем

Я много летаю

Люблю летать

О: )))) звучит здорово, но крайне нереалистично

Да и не подходит мне такой формат

Я за покой и стабильность

Собак куча

Дом

Все дела

Работа любимая

Киев любимый

Я: Печаль беда

Очень жаль(

О: Та не ))))

Найдёшь то, что ищешь обязательно

И быстро)

Я: Да ну ты видела, какая ты классная?

Как же не

О: Та куча классных есть

Особенно тех, которые с радостью полетают куда-нибудь

))))))))) а если бесплатно так вообще красота

Таких богинь хватает 🙂

Особенно здесь

Я: А Д одна

О: Не одна, конечно

Но с таких мышлением как у меня уже немного осталось

Я: В том и проблема

О: Но они тебе не очень подошли бы)

Исходя из написаного мной выше

Я: Я буду тебя вспоминать, Д

А ты меня будешь?

О: ))) конечно

[У нее единственная инфа о себе в Тиндере — имя в Фейсбуке. Зашел туда]

Я: О у нас общий друг в ФБ даже есть

Видишь как все складывалось

И все зря(

О: ) но не сложилось бы 🙂

Я: Ну если будешь вспоминать

То я спокоен

Хорошего дня тебе

Счастья здоровья хорошего настроения)

О: Взаимно 🙃

—

Я ей, конечно, напишу, когда буду в Киеве. Очень-очень попрошу увидеться и скажу, что не буду приставать. Может сработать?

Мб чуть подергать ее еще до вылета, это 10 дней почти? Спросить, как собак зовут, например?

Эволюция, спасибо вам за жизнь!