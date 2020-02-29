В городах России проходят марши памяти Бориса Немцова

29.02.2020, 12:55, Новости дня

В десятках городов России проходят акции памяти Бориса Немцова. Политик был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

Как отмечает «Радио Свобода», во Владивостоке во время одиночных пикетов в память о Немцове полиция задержала несколько человек. Они уже отпущены.

В Новосибирске горожане, несмотря на запрет мэрии, устроили шествие. Активисты прошли по главной улице города с портретом Немцова. Также акции проходят в Красноярске, Екатеринбурге, Вологде и других городах.

В Петербурге на акцию, по оценке корреспондента Deutsche Welle, собрались около 2 тысяч человек.

Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых российских граждан, выходцев из Чечни, к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Марши памяти Немцова проходят в городах России ежегодно. Первый прошел в 2015 году, на следующий день после убийства политика. В нем приняли участие более 50 тысяч человек.