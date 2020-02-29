Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

29.02.2020, 12:54, Новости дня

Власти Турции заявили, что открыли границу с ЕС для сирийских беженцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это решение было принято на фоне обострения конфликта вокруг сирийского Идлиба, где происходят столкновения между турецкими и сирийскими военными.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — сказал Реджеп Эрдоган, добавив, что границу уже пересекли не менее 18 тысяч человек.

Напомним, что в феврале 2020 года участились столкновения турецких и сирийских сил в Идлибе.

12 февраля Анкара заявила, что в результате целенаправленного удара сирийской армии погибли пять турецких военных.

По словам представителей министерства обороны, силы Асада обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке провинции с применением тяжелой артиллерии.

После Турция нанесла ответный удар и сказала о нейтрализации 51 военнослужащего сирийской армии. 28 февраля Сирия снова нанесла авиаудар по провинции Идлиб, в результате чего погибли как минимум 33 турецких военных.