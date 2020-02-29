Ученый: Уничтожение России окажется смертельно опасным для США

29.02.2020, 12:52, Разное

По словам ученого Джошуа Пирса, в случае безответного запуска сотни ядерных боеголовок с территории США по вражеским позициям не погибнет ни один местный житель, однако негативные последствия всё же будут. В своей научной работе профессор, представляющий Мичиганский технологический университет, попытался объяснить последствия одностороннего применения ядерного вооружения на стране, которая воспользовалась им.

В качестве примера рассматривались только гипотетические сценарии: например, совершение ядерной атаки со стороны Индии на Китай (последние, при этом, никак не отвечают на действия). Что касается безответной атаки США на РФ или Китай, то для Вашингтона существуют риски. Например, при запуске сотен ядерных боеголовок в атмосферу будет выброшено большое количество сажи, которая приведет к глобальному похолоданию и большим проблемам в сельскохозяйственной отрасли.

Выяснилось, что жертвами неурожая при запуске тысячи ядерных боеголовок станут почти 150 000 американцев, а вот запуск сразу 7 тысяч боеголовок спровоцирует голод примерно у 5 миллионов американских граждан, подытожил ученый.