День Касьяна: Как отвести беду от своего дома

29.02.2020, 12:52, Разное

Покровителем самого редкого дня в году 29 февраля в православии считался святой Кассиан Римлянин. Однако в народном сознании он трансформировался в демонического Касьяна, от которого требовалось уберечь себя и свой дом.

Необычного и загадочного святого славяне боялись и старались ему всячески угодить. Страх перед его зловредностью был настолько распространен, что в некоторых районах этим именем даже не называли новорожденных. В знаменитом словаре Владимира Даля собраны пословицы, передающие чувства опасности и боязни встречи с мистическим злодеем. Его сила распространялась не только на последний день зимы, но и на весь високосный год. «Худ приплод на Касьянов год», говорили в народе в ожидании беды только от одного взгляда страшного завистника и скупердяя. Отсюда и родился запрет на все работы вне дома, чтобы избежать встречи с «дурным глазом» Касьяна. Особенно опасным считалось время до восхода солнца, а также после его заката. Сохнущая трава, гибель скота, болезни людей — все приписывалось недоброму смертоносному взгляду. В этот день не советовали пользоваться вилкой, ножом резать хлеб. Распространен был также запрет на подстригание ногтей и волос, а его нарушение, согласно поверьям, укорачивало жизнь человека. Если в Европе в этот день не рекомендовали вести все финансовые дела, а особенно давать в долг деньги, то на Руси, обычно гостеприимной, 29 февраля даже запрещали пускать в дом на ночлег незнакомцев. Считалось, что все их болезни перейдут на хозяев. Зловредное влияние Касьяна распространялось и на супружескую жизнь. Браки, заключенные не только в этот день, но и в високосный год, считались недолговечными.

Особой мистикой были окружены и люди, рожденные 29 февраля. Некоторые астрологи и сегодня приписывают им способность пророчествовать всяческие беды. Кстати, их не так много на земле, сегодня в мире всего около 4 миллионов человек, которые официально родились 29 февраля — это составляет менее 0,07% от населения Земли.