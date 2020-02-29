Александр Олешко больше не работает на НТВ

29.02.2020, 12:52, Разное

Актер и телеведущий Александр Олешко больше не работает на НТВ. Связано это просто с окончанием контракта и отсутствием интересных для него проектов.

Известный ведущий сразу же сообщил, что в его поступке не следует искать какие-либо скрытые причины и совпадения. Уход Дмитрия Шепелева, а перед этим и Андрея Малахова с Первого канала и прекращение сотрудничества НТВ с Олешко — это все события, которые никак не связаны между собой. Артист считает их обычными явлениями жизни, из-за которых не стоит поднимать шум. Кстати, уточнил ведущий, официально он перестал исполнять свои обязанности на канале еще два месяца назад, но не посчитал нужным как-то афишировать свой поступок. Местом основной работы Олешко является теа́тр и́мени Евгения Вахта́нгова, именно там находится его трудовая книжка, добавил актер.

Работа на канале принесла ему много счастливых минут. Среди интересных и важных проектов он называет «Ты супер! Танцы», «Устами младенца». Особую гордость у него вызывает программа, посвященная юбилею знаменитого Александра Ширвиндта, в которой художественный руководитель Московского театра Сатиры дал ему невероятно трогательное интевью. Александр Олешко подчеркнул, что любит и умеет работать, а конфликты это не для него.