Белорус смог разблокировать Elephone S8 при помощи отрезанного пальца

29.02.2020, 12:52, Разное

Несколько месяцев тому назад житель Белоруссии в результате несчастного случая отрезал себе часть большого пальца руки циркулярной пилой. Его сын решил проверить при помощи смартфона Elephone S8 миф о том, что датчики реагируют на ампутированные конечности.
Палец был заморожен в морозильной камере. В начале смартфон не хотел снимать блокировку, показал превышение лимита ошибок. После конечность решили нагреть, и тогда Elephone S8 с первого раза разблокировался. Таким образом блогер подтвердил недостаточную безопасность сканера отпечатков пальцев.

7 лет назад издание Engadget, ссылаясь на данные исследований, заявило, что отрезанным пальцем современные гаджеты не разблокировать. К примеру, Touch ID в iPhone проводит через кожу слабый электрический разряд, а мертвая плоть на такое не способна.



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