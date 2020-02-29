Мнение: Борода и коронавирус

29.02.2020, 12:46, Разное

Проблема ношения защитной маски при наличии растительности на лице.

Источник: Colonel Cassad



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