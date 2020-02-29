Опубликовано видео подготовки эксперимента с сухим льдом, после которого погибли трое в Москве

29.02.2020, 12:43, Новости дня

В Сети опубликован момент подготовки к эксперименту с сухим льдом, который решили провести в банном комплексе «Девятый вал» в Москве гости популярной блогерши Екатерины Диденко, которая праздновала день рождения. В результате инцидента погибли трое.

На видео, опубликованном в Instagram, запечатлена группа людей в защитных костюмах. Они находятся рядом с бассейном, один из них часть инструкции к сухому льду. Коробки с веществом стоят рядом на полу.

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Публикация от НОВОСТИ РОССИИ И МИРА (@newsrussia27) 29 Фев 2020 в 12:38 PST

Предположительно, инструкцию читает Валентин Диденко – муж блогерши, погибший после ЧП.

«Сухой лед. Твердый диоксид углерода CO2, при обычных условиях переходящий в газообразное состояние», – громко зачитывает он, после чего заносит коробки.

При этом один из гостей за кадром громко произносит: «Опасность!».

Затем мужчина спрашивает, готовы ли гости к эксперименту. Также он вызвал «самого смелого» — гости называют его Славиком.

После двое гостей высыпают сухой лед в бассейн.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу популярная в соцсети Instagram блогерша Екатерина Диденко, являющаяся провизором и называющая себя «аптечным ревизорро», отмечала день рождения.

На празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши.



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