В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ

29.02.2020, 12:43, Новости дня

Гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника Федеральной службы безопасности РФ задержали в Санкт-Петербурге.

По данным «РЕН ТВ», сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X5, за рулем которого находился мужчина в форме. При себе у него имелось удостоверение майора УФСБ по Петербургу. В документ, оформленный на другое имя, была вклеена фотография задержанного.

Также в автомобиле обнаружили пистолет на имя владельца удостоверения. Установленные на BMW номера числятся в архиве с 2006 года.

В отношении задержанного составлен административный протокол по нескольким статьям КоАП, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде и ношение формы.

Ранее хоккеиста «Спартака» оштрафовали за поддельные права.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Boeing с треснувшим лобовым стеклом благополучно приземлился во Внуково

10.02 / Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда

04.02 / Путин может повторно встретиться с рабочей группой по изменениям в Конституцию

13.02 / Handelsblatt предрёк передел мира между Европой, США и Китаем

09.02 / Ирландские радикалы из «Шинн Фейн» намерены попасть в парламент

04.01 / Календарь: 4 января — Журнал «Time» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина

30.12 / Иностранные производители авто задумались об уходе с российского рынка

15.02 / Лавров обменялся со Столтенбергом рукопожатием, а с Педерсеном шутками

20.02 / Путин поспорил об ударении в слове «украинцы»

04.02 / Украинский политзаключенный Шумков отказывается от работ по благоустройству колонии, его могут отправить в ШИЗО – адвокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика