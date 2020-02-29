В интернете началась прямая трансляция с марша памяти Немцова

29.02.2020, 12:43, Новости дня

В Сети идет прямая трансляция с марша памяти политика Бориса Немцова. За происходящем следят ведущие Анна Шафран и Илиас Меркури. По оценке экспертов, акция может собрать до 30 тыс. человек.

В субботу в Москве проходит Марш памяти Бориса Немцова. Это мемориальное шествие началось через два дня после пятой годовщины убийства оппозиционного политика. На сайте YouTube ведется прямая трансляция с места событий. Из студии за мероприятием следят ведущие Анна Шафран и Илиас Меркури. По ходу эфира к ним присоединяются известные эксперты, которые делятся мнением о происходящем.  

Напомним, сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

По мнению политолога Алексея Мартынова, в акции может принять участие до 30 тыс. человек. «Идет активная бомбардировка соцсетей, работа поставлена на поток. Не исключаю провокаций, но практически уверен, что все пройдет спокойно», – говорил политолог газете ВЗГЛЯД. 



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