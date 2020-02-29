Роспотребнадзор призвал россиян не выезжать из страны на время эпидемии коронавируса

29.02.2020, 12:37, Новости дня

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от заграничных поездок и сократить сроки пребывания в других странах из-за распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

«Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое – нужно максимально сократить возможные предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», – заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также дала рекомендации по соблюдению личной гигиены и призвала обращаться за медицинской помощью при недомогании или симптомах заболевания.

В конце декабря 2019-го в китайской провинции Хубэй вспыхнула эпидемия ранее неизвестного коронавируса, которому дали название COVID-19. Всего в мире этим вирусом заразились свыше 85 тысяч человек, свыше 2,9 тысяч скончались, подавляющая часть из них – в Китае.

Согласно последним данным Китайского центра по контролю за заболеваемостью, предварительные данные по смертности от коронавируса составляют 2,3%. Лекарств или единого эффективного способа лечения врачи пока не разработали.