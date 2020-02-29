Исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» Джунас Суотамо назвал новорожденную дочь в честь своего персонажа

29.02.2020, 12:30, Разное

Мода на необычные имена для детей и не думает сокращать обороты. Но если в России какое-нибудь затейливое имя, придуманное молодыми родителями, становится предметом обсуждения (а в законодательство РФ даже были внесены правила, по которым младенцев нельзя называть цифрами, знаками, титулами и так далее), то за пределами нашей Родины назвать ребенка по-особенному — обычное дело. Дочь Гвинет Пэлтроу названа в честь яблока, название города носит старший сын Виктории и Дэвида Бэкхем Бруклин, у Дэвида Духовны и Теа Леони сын Кид (что в переводе просто малыш), а Бейонсе и Джей Зи назвали своих близнецов Сэром и Руми.

Финский актер Джунас Суотамо, известный зрителю по роли Чубакки в «Звездных войнах» и его Милла Похьясваара на днях стали родителями во второй раз. И когда речь зашла о выборе имени, споров не возникло — малышку назвали в честь лохматого персонажа фантастической саги. Новорожденную дочь актер представил общественности, опубликовав первый снимок девочки в соцсетях.

У нас есть несколько интересных новостей: мы были счастливы приветствовать нового члена нашей семьи! Наша маленькая принцесса (или сенатор, или генерал, или кем она хочет быть!) появилась на свет на этой неделе. Добро пожаловать в этот мир, принцесса Бакка! —

написал актер, поблагодарив персонал женевской больницы, который помог его дочери появиться на свет.

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Публикация от Joonas Suotamo (@joonassuotamo)28 Фев 2020 в 7:11 PST

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Для Суотамо и Похьясваары этот ребенок не первый. Вместе они воспитывают сына Аатоса.

Теперь ему придется привыкать к тому, что в доме есть два маленьких ребенка. До сих пор он справляется с этим, и мы ожидаем, что он станет хорошим старшим братом, — добавил актер.

Напомним, финский баскетболист и актер Джунас Суотамо присоединился к франшизе «Звездные войны» в 2015 году, сначала выступив дублером в эпизоде «Звездные войны: пробуждение силы», а потом и вовсе сменив его в последних трех фильмах франшизы.

Я не верил в это, пока не позвонили и не сказали, что мне дали эту роль. Иногда я все еще просыпаюсь с мыслью: «Где я? Что же это за сон?» Я снимаюсь в фильмах про «Звездные войны», но до сих пор не могу в это поверить, — признавался Джунас в интервью People.