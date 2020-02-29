Зеленский пошел на поводу у «нациков», считает Скабеева

29.02.2020, 12:25, Новости дня

Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева в своем Telegram прокомментировала заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что празднования Дня Победы 9 мая на Украине не будет.

Как считает Скабеева, президент Украины Владимир Зеленский отказался от возможности "войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров". Зеленский пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков" и отклонил приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы, отметила телеведущая.

С 2015 года Украина отмечает 8 мая День памяти и примирения, поддержав практику стран Запада празднования победы над нацизмом в этот день. Официальные государственные мероприятия проводятся именно 8 мая.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Эрдоган позвонил Путину из-за обострения в Идлибе

13.01 / В Украине от осложнений гриппа скончалась родильница

28.01 / Прокуратура завершила досудебное расследование дела Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве

23.01 / Новый «Индекс восприятия коррупции»: США на 23-м месте, Россия – на 137-м

22.02 / Times — из-за брексита Google перенесёт данные британцев в Калифорнию

30.01 / В Индии зарегистрировали первый случай заражения новым китайским коронавирусом

21.02 / Российский мэр потребовал от чиновников ездить на работу на автобусах

07.02 / ФАО: мировые цены на продовольствие растут

16.02 / Найдена связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака

19.02 / Ученые рассказали о новом антибиотике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика