Фатальный эксперимент с сухим льдом на вечеринке Instagram-блогера попал на видео

29.02.2020, 12:25, Новости дня

Один из очевидцев снял на видео трагический инцидент, закончившийся гибелью трех человек. ЧП произошло на вечернике по случаю дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко.

 

На записи видно, как в бассейн высыпали сухой лед. Предполагалось, что это создаст красивый эффект тумана, но в результате опасного эксперимента скончались три участника мероприятия. Двое погибли на месте, третий – умер в лечебном учреждении.

Еще четыре человека получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.

Сама Екатерина Диденко прокомментировала ЧП, проведя трансляцию в своем аккаунте в Instagram. Она подтвердила гибель супруга и двух гостей, а также обратилась к подписчикам за оказанием психологической помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



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