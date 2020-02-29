Суарес назвал условия для подписания нового контракта с «Барселоной»

29.02.2020, 12:25, Новости дня

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес озвучил условия, после соблюдения которых клуб подпишет с ним новый контракт. 33-летний футболист признался, что для сохранения места в составе ему в следующем сезоне нужно сыграть не меньше 60 процентов матчей.

"Моя семья очень счастлива в Барселоне. Я чувствую, что полезен команды, но решение о продлении контракта должно приниматься клубом, — приводит слова Суареса ТАСС. – Если я сыграю в 60 процентах матчей следующего сезона, то соглашение будет продлено автоматически".

На данный момент Суарес восстанавливается после полученной травмы колена. Ему была сделана операция, а сроки восстановления составят от четырех до шести месяцев. "Я привык играть с болью, ведь неприятные ощущения длились несколько лет. Мне нужно все стойко перенести и вернуться более сильным".

Напомним, что Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года, куда он перебрался из английского "Ливерпуля". За все время игры в "Барсе" уругваец сыграл 270 матчей, став автором 191 гола.