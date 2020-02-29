Мнение: Письмо: «Что-то похожее на начало камбэка»

29.02.2020, 12:12, Разное

И вот еще один вам парнишка. Моложе предыдущего, но предыдущий тоже молодой.

Интересно, что эмоциональное звучание у них похоже, я потом расскажу про типы эмоционального звучания, на которые нужно ориентироваться при работе над своими ресурсами имиджа и секса, да и над любовным тоже.

Но границы у них очень разные. У того хорошие, у этого плохие.

Он уже был в рубрике недавно, ничего нового в письме нет, но зато он подробно рассказал про свою френдзону, которая многих в его прошлом письме заинтересовала.

Это письмо тоже сами разбирайте. Но не торопитесь повторять друг за другом, если я отвлекусь.

den_rts

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо Вам и Вашим комментаторам за разбор моего письма https://evo-lutio.livejournal.com/1106365.html . Я понял, что вместо того, чтобы представлять, каким бы я мог быть великим, надо взять и дома убраться, чтобы хоть как-то оправдать сидение на шее у родителей.

Буду очень благодарен Вам и Вашим комментаторам, если разберёте ещё одно письмо.

У меня сейчас такой период, когда нужно выбирать, чем я займусь по жизни. Я учусь на архитектора, и мне нравится моя специальность, но у меня есть и ещё другие увлечения.

Мне очень нравится биология, даже в олимпиадах повезло поучаствовать, правда, недалеко прошёл: сложную задачу по генетике решить могу, а ответить, скольких камерное сердце у крокодила, не могу.

Архитектура мне интересна, но она ведь то, что хоть и приносит красоту в жизнь людей, но, по сути, является просто потребительством. Ну, спроектирую я красивый дом, будет там жить семья, будет жить красиво. Но и всё. Поживёт и забудет. А если уйду в биологию, то у меня будет возможность внести вклад в науку. Может, мне повезёт, я сделаю какое-нибудь открытие.

Конечно, можно и в архитектуре сделать что-то значимое: спроектировать огромное сооружение, чтобы оно стало культовым, например. Но если смотреть реально, то самый максимум — это большой особняк для какого-нибудь состоятельного человека.

И страшно теперь менять направление. Всё-таки у меня уже третий курс из четырёх, колледж скоро закончу. Да и стыдно оттого, что папа платил за учёбу, а я вообще пойду в другое направление (бюджета не было на моей специальности, только платное).

Но у меня есть ещё и третье увлечение — бодибилдинг. Я полтора года качаюсь. И если сначала лишь хотел, чтобы надо мной перестали смеяться пацаны и чтобы я начал нравиться девчонкам, то сейчас меня просто затянуло. Мне очень нравится физически развиваться. Это даёт мне тонны энергии и чувство полного контроля над своим телом.

И я в этой области уже немного опытен.

Кроме практического опыта (я регулярно занимаюсь и научился чувствовать своё тело), у меня имеется достаточно большая теоретическая база: я прочитал кучу статей спортивных; очень много видео знаменитых бодибилдеров и воркаутеров просмотрел; лично общался с тренерами, да и мои небольшие знания биологии пригодились для понимания принципов роста мышц и энергетических обменов. Настоящим билдером я быть не хочу, это пока я массу набираю, сейчас уже стал больше на тренировки выносливости и силы переходить.

Мне нравится заниматься, и мои знакомые говорили, что я мотивирую их своим упорством, отчего мне тепло становится на душе. Так почему бы не быть тренером (хотя это тоже больше потребительская профессия, нет вклада во что-то большее, в отличие от биологии)?

И вот у меня пока три возможных направления.

Подскажите, пожалуйста, как не ошибиться и выбрать верно, чтобы потом всю жизнь не жалеть? Конечно, можно быть архитектором, качаться, тренировать людей и заниматься биологией. Но это как-то утопически звучит.

Ещё в прошлом письме я писал про бывшие отношения. И в двух словах описал историю, но так, что непонятно было ничего.

Не знаю, почему, но прошло больше полугода после расставания, а я всё ещё неравнодушен к ней. Учимся мы с ней вместе, и, когда нам приходится разговаривать, я нервничаю и очень хочу её обнять. Хочу вообще её, но осознание, что у неё парень, меня как бы одёргивает. Не знаю, противно что ли, чужое. Я вообще никогда не представлял секс с какой-нибудь конкретной девушкой, для меня это табу, по-моему, это неуважительно по отношению к ней, хотя девушка и не узнает, что она в фантазиях, это буду знать я. Это ведь не фрустрация?

Представлял секс я только со своей девушкой, но и то только тогда, когда мы начали им с ней заниматься.

Мы с ней были два минуса, потом я уже чуть плюсовал. И когда я плюсовать начал, стал к ней относиться так: дескать, «она никуда не пропадёт, не уйдёт от меня, есть и есть».

Она так много плакала по любому поводу в то время (как мне потом призналась, из-за того, что думала, что я не люблю её). Наверное, её самоуважение и стало отмораживать от меня.

Или же я такая скотина, что аж из глубокого минуса человека в плюс вывел. Корона.

Ну, в общем, она сказала, что хочет паузу, чтобы разобраться в себе, понять, что в ней сломалось, что она уже не чувствует ко мне того, что раньше; разобраться и вернуться той любящей девушкой, какой была раньше — цитата. Я очень хорошо запомнил эти слова. И вообще тогда каждое её слово стал запоминать.

Но я не согласился на паузу и стал метать корм, шары, ну, классика, короче. Ушёл в глубокий минус, даже аддикцию: ночные кошмары мучили, похудел на 5 килограммов, есть вообще не мог, тренировки бросил, оценки полетели. Страшное состояние. Мне тогда казалось, что жизнь закончилась, я просто мог целый день сидеть и ничего не делать, вернее, вообще не мог ничего делать. А вот, когда на учёбе мы были вместе, оживал.

Ну а она же всё больше в плюс уходила.

И вот такие эмоциональные качели у нас три месяца были. Её теперешний парень стал ухаживать за ней на втором месяца нашего длинного расставания (мы как бы расстались на словах, но и всё равно были вместе. Я её не то что щипцами держал — клешнями вцепился). И там вообще жесть началась: он звал её гулять, писал ей, я пел дифирамбы о своей любви, она гуляла и с ним, и со мной (пару раз мы даже переспали, хотя уже и расстались, и с ним она уже пару раз на свидание сходила на тот момент).

Выглядит это, конечно, мягко говоря, не очень. Самоуважение моё отсутствовало, и, наверное, её поведение выглядит не очень красивым со стороны. Но, пожалуйста, не подумайте о ней плохо. Ей было не легче, чем мне в аддикции. Это я доводил её и держал чуть ли не физически.

В один день, после похода в кино, она, сидя у меня на коленях и плача, просила отпустить её, говорила, что хочет попробовать отношения с ним.

Ну и очень скоро начала их. Призналась, что они поцеловались, ну как призналась, сам спросил. Каждый раз спрашивал, после того, как она с ним гуляла. Самоуважение у меня просто в жопе тогда было.

Странно, но первое время их отношений она пару раз меня обнимала и говорила, что не уверена в своих новых отношениях. Что-то похожее на начало камбэка было. Всё-таки клешни-то я разжал.

Ну и вот сейчас она с ним, а я, когда вижу и знаю, что ей нужна помощь и я могу помочь — помогаю. Не могу допустить, чтобы ей было плохо. Готов сделать всё, что угодно, только чтобы ей было хорошо. Это корона Спасателя?

Меня сейчас шатает между «не полюблю больше никогда», «пойду по бабам назло» (ЗВ, конечно), «такого парня потеряла», но, когда вижу её, чувствую её запах, все шатания исчезают и я понимаю, что люблю её и хочу просто быть рядом с ней (не секса хочу, а быть рядом и заботиться о ней).

Спасибо большое!

С уважением к Вам и Вашим комментаторам, Ваш читатель!