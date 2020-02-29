«Безрассудный шаг» — Пентагон сопротивляется предложению Госдепа поставить Турции комплексы Patriot

29.02.2020, 12:07, Новости дня

Высокопоставленный представитель Госдепартамента Джеймс Джеффри пытается убедить Минобороны США в необходимости отправить Анкаре две батареи противоракетных систем Patriot для борьбы с сирийской армией в Идлибе. Представители Пентагона не хотят идти на подобный шаг, опасаясь глобальных последствий, пишет Politico со ссылкой на правительственные источники.



Reuters

Высокопоставленный представитель Госдепартамента и Пентагон спорят о предоставлении дополнительного военного оборудования Анкаре, которое должно помочь ей в борьбе с поддерживаемыми Россией сирийскими правительственными войсками. Об этом Politico сообщили четыре чиновника, знакомые с вопросом.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри настаивает, что Минобороны должно поставить Турции противоракетные системы Patriot, чтобы отбить наступление подконтрольных Дамаску сил в провинции Идлиб. Но представителей Пентагона беспокоят негативные последствия такого шага, который они называют «безрассудным», отмечает издание.

По информации Politico, Турция попросила своего союзника по НАТО США разместить две батареи Patriot на своей южной границе. Джеффри, который ранее был послом в Анкаре, призвал Пентагон выполнить просьбу и потенциально создать бесполётную зону в регионе.

Но военное руководство США отказывается от предложения Джеффри. По мнению представителей Минобороны, это создаст «плохой прецедент», но не изменит российские или сирийские планы в конфликте.

По словам одного из собеседников издания, в Пентагоне «воздерживаются от совершения глупых поступков, чреватых глобальными последствиями». «Эта идея была и остаётся плохой», — заявил другой источник Politico.

Эти внутренние расхождения — ещё один пример того, с какими трудностями приходится сталкиваться США в многостороннем сирийском конфликте. Дональд Трамп неоднократно пытался уменьшить американское участие в этой арабской стране, но так и не вывел из неё войска полностью, обращает внимание издание.