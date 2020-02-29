Роман Полански получил кинопремию «Сезар». На церемонии некоторые актрисы демонстративно вышли из зала

29.02.2020, 12:04, Новости дня

Роман Полански получил французскую кинопремию «Сезар» как лучший режиссер за фильм «Офицер и шпион» о суде над французским офицером еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германии. Об этом пишет Variaty.

«Офицер и шпион» был номинирован в общей сложности на 12 премий «Сезар». Фильм получил три награды — за лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий и лучший дизайн костюмов.

Полански и другие участники съемочной группы на церемонии не присутствовали из-за протестов и угроз феминистских организаций на фоне сексуального скандала. После того, как было объявлено имя победителя в категории «Лучшая режиссура», несколько актрис и зрительниц покинули зал в знак протеста.

В 1977 году Полански обвинили в изнасиловании тринадцатилетней девочки. Он признал вину, заключил сделку с судом и провел 42 дня в тюрьме, а потом бежал из США. Позже об изнасиловании заявили еще несколько актрис.



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