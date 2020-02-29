Представителем Белорусии на «Евровидении-2020» была выбрана группа VAL

29.02.2020, 12:01, Разное

В отборочном туре песенного конкурса «Евровидение-2020» из 12 финалистов победителем стала музыкальная группа VAL. Именно она представит Белоруссию в мае этого года в Нидерландах.

В финале отборочного тура группа VAL выступила с танцевальной композицией Da Vidano на белорусском языке и получила наибольшее количество баллов от жюри и зрителей. В тексте песни говорится о девушки, которую выдали замуж за нелюбимого человека.

Коллектив выиграл в отборочном туре выступит в Роттердаме в первой части полуфинала конкурса песни «Евровидение-2020» 12 мая.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 12 и 14 мая этого года, а финал 16 мая в Нидерландах. Эта страна стала победителем «Евровидения» прошлого года, а представлял ее на конкурсе Дункан Лоуренс с песней Arcade. Девизом «Евровидения-2020» стала фраза Open up («Откройся»), а на логотипе в виде круга расположены флаги всех стран-участниц 65-го международного песенного конкурса.