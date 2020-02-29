Представителем Белорусии на «Евровидении-2020» была выбрана группа VAL

29.02.2020, 12:01, Разное

В отборочном туре песенного конкурса «Евровидение-2020» из 12 финалистов победителем стала музыкальная группа VAL. Именно она представит Белоруссию в мае этого года в Нидерландах.
В финале отборочного тура группа VAL выступила с танцевальной композицией Da Vidano на белорусском языке и получила наибольшее количество баллов от жюри и зрителей. В тексте песни говорится о девушки, которую выдали замуж за нелюбимого человека.

Коллектив выиграл в отборочном туре выступит в Роттердаме в первой части полуфинала конкурса песни «Евровидение-2020» 12 мая.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 12 и 14 мая этого года, а финал 16 мая в Нидерландах. Эта страна стала победителем «Евровидения» прошлого года, а представлял ее на конкурсе Дункан Лоуренс с песней Arcade. Девизом «Евровидения-2020» стала фраза Open up («Откройся»), а на логотипе в виде круга расположены флаги всех стран-участниц 65-го международного песенного конкурса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Вытолкавший Марию Погребняк из машины таксист больше не сможет работать

17.01 / Мнение: Инвестиционная привлекательность России, 800 «украденных» миллиардов и стагнация экономики

15.02 / Четвертый этап конкурса «Самые стильные в России 2020»: Богемный шик

18.02 / Составлен ТОП-5 лучших смартфонов с мощным аккумулятором

25.02 / Мнение: Как Дмитрий Губерниев к российским биатлонистам карабинеров привел…

01.01 / Рэпер Тимати признался в своих комплексах

19.02 / Дмитрий Шепелев заявил об уходе с Первого канала

18.02 / Наука: Обнаружен участок мозга, позволивший за две секунды пробудить от общего наркоза

07.02 / Медики: Злоупотребление Виагрой приводит к развитию дальтонизма

02.01 / Медики научились предсказывать возникновение болезни Альцгеймера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика