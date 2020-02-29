Автоновости: Российский АвтоВАЗ обновил комплектации LADA Vesta

29.02.2020, 12:01, Разное

Компания АвтоВАЗ решила обновить нынешние версии своей самой популярной модели LADA Vesta. Комплектация Comfort была немного переработана. Более того, модернизация затронула как седан, так и универсал.
В обновленных транспортных средствах версии Comfort больше не будет функции климат-контроля, сообщают инсайдеры. При этом, такое нововведение касается всех моделей LADA Vesta, в том числе Vesta Cross, Vesta SW, а также Vesta SW Cross. Что касается системы климат-контроля, то в будущем она появится лишь в более мощных модификациях вроде Luxe и Exclusive. Цена автомобилей после внесенных изменений сильно не изменилась, отмечают эксперты.

Комплектация Comfort, в свою очередь, получит стандартный кондиционер. Если сравнивать климат-контроль и кондиционер, то у первой функции более высокий уровень комфорта – она может автоматически поддерживать требуемую температуру воздуха в салоне транспортного средства.



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