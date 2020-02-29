Валерия опровергла слухи о пластической операции

29.02.2020, 12:01, Разное

Недавно появившиеся в социальных сетях фотографии Валерии спровоцировали спор среди ее поклонников о том, делала ли певица пластическую операцию. Народная артистка решила опровергнуть все слухи касаемо этой темы.

Под фотографией певицы многие подписчики восхищались образом модели, а некоторые обсуждали, делала ли артистка блефаропластику, то есть поднятие верхнего века, или нет. Но известная певица заявила, что из-за особого строения черепа ее веки не обвиснут, а значит и не придется прибегать к услугам пластических хирургов. Хейтеры иронично отвечают на ее комментарии, но поп-исполнительница Валерия никак не реагирует на замечания недоброжелателей. Ее не первый раз обвиняют в том, что она делает пластические операции и увлекается инъекциями ботокса.

Пластические хирурги подтверждают, что певица Валерия действительно не обращалась к ним, чтобы улучшить что-то в своей внешности. Единственное, что артистка изменяла, так это форму прикуса и челюсти. Возможно, именно из-за этого создался эффект омоложения лица поп-исполнительницы.

Валерия подчеркивает, что поддерживать в хорошем состоянии и сохранять молодость отлично помогают физические упражнения. В своем официальном профиле в Instagram актриса иногда публикует фотографии из спортзала.