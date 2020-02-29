Обновленный смартфон Samsung Galaxy S10 Lite появится на рынке Индии

29.02.2020, 12:01, Разное

В предпоследний день февраля состоялась презентация нового смартфона Samsung Galaxy S10 Lite. Новая модификация 1 марта появится в продаже в Индии.

Первоначально южнокорейская компания представила гаджет с 6 Гб оперативной памяти, но накануне Samsung выпустила смартфон с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб собственной памяти. Новинка в первый день марта станет продаваться на индийском рынке за 625 долларов. Galaxy S10 Lite получил от разработчиков однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей, основную тройную камеру с датчиками 48+12+5 Мп и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Компания Oppo тоже представила в Индии свою очередную разработку, ею оказался смартфон A31. Жители этой страны могут обзавестись двумя вариантами: с 4/64 Гб и 8/128 Гб памяти. Стоимость этих аппаратов составляет 160 и 195 долларов соответственно.