В РФ порядок начисления пенсий изменится с 1 марта

29.02.2020, 12:01, Разное

С 1 марта в РФ обретают силу определенные нормативные акты. Они должны изменить жизнь отечественных пенсионеров.

Согласно имеющимся данным, в первую очередь может оказать влияние на пенсионную систему законопроект, который касается уменьшения пенсионного возраста для граждан государства при некоторых условиях. В случае принятия парламентом страны люди станут получать социальные выплаты на пять лет ранее установленного времени в том случае, если эти накопления находились на хранении в негосударственных ПФ.

Также 1 марта вступает в силу закон, касающийся обращения медицинских препаратов. Он поможет пожилым людям в упрощенном виде обзаводиться импортными лекарствами, если их не зарегистрировали предварительно в национальном реестре. Перемены затронут с автолюбителей. В частности, власти внесли поправки в нормы технического осмотра ретро-транспорта. Необходимо отметить, что большинство автомобилей старше 30 лет принадлежит пенсионерам. Ныне данная операция станет осуществляться по тому способу, который соответствует сроку выпуска транспортного средства.