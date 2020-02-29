Мнение: Техническое. 29.02.2020

29.02.2020, 10:58, Разное

Так как большой войны вчера не началось и до встречи Эрдогана с Путиным скорее всего не начнется, то сегодня можно с чистой совестью отправится играть в шахматы на "Кубок городов-героев и городов воинской славы Юга России", который сегодня проходит в Севастополе. Ожидаются команды из других славных крымских и некрымских городов. Турнир достаточно длинный, поэтому вернусь вечером. Соответственно, в блоге выйдут отложенные посты, чтобы вам было что почитать, а по происходящему в Идлибе буду между партиями кое-чего подкидывать в Телеграм. Общий обзор по Идлибу выйдет вечером.

На Телеграм можно подписаться вот здесь https://t.me/boris_rozhin (там уже почти 40 000 подписчиков — разница кстати достаточно ощутима — специально замерил — за последние несколько дней в ЖЖ прибавилось около 50 подписчиков, в Телеге почти 4 тыс. И это я ее еще регулярно не веду). Впрочем. не волнуйтесь, ЖЖ забрасывать не собираюсь — как и ранее, это мой основной ресурс. Просто в Телегу переехали онлайн-трансляции (они там элементарно удобней, чем в ЖЖ) и часть военки, соответственно контент там более профильный (часть из того, что публикуется там. будет появляться и в ЖЖ). Плюс еще один несомненный плюс — там не нужен модератор, так как нет упоротых комментаторов.

В ЖЖ я по-прежнему пишу на разные серьезные и несерьезные темы.

На неделе "Тоталитарный Дайджест" не вышел по технической причине. Уже пост был на 90% готов, убил на него пару часов. А потом браузер глюканул, а автоматическое сохранение постов ЖЖ не сработало и труд пропал. Это серьезно демотивировало, но завтра пересоберу его по второму разу. Также завтра будет и "Видеосолянка".